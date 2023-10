Napoli | Anguissa out con il Verona | lesione lo tiene fuori 20 giorni

Leggi su napolipiu

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tegola per il, Frank Zambosalterà la trasferta die staràcirca 20per unaal bicipite femorale. CALCIO. Brutte notizie per ile per Rudi Garcia. Nel match di venerdì sera al Bentegodi contro l’Hellas, il tecnico francese dovrà fare a meno di Frank Zamboa centrocampo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centrocampista camerunense ha rimediato unaal bicipite femorale nella sfida contro la Fiorentina che lo costringerà a saltare la trasferta di. I tempi di recupero sono stimati in circa 20. Un’assenza pesante per Garcia, che dovrà ridisegnare il centrocampo contro la ...