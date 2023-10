Muore a 80 anni Louise Glück | la poetessa premio Nobel per la letteratura nel 2020

Di Cpr si: d'infarto, dopo l'assunzione di farmaci, di isolamento. Le cronache, in questi, hanno raccontato ogni tipo di abuso. Sono centri che semplicemente non funzionano, solo un ospite ...

Pisa, ragazzo di 17 anni muore a causa del crollo del tetto di un ... Fanpage.it

Morto a 17 anni nel crollo del rudere: “Era lì con gli amici per fare ... LA NAZIONE

L’inizio di una nuova vita per studiare lontano da casa. La felicità di intraprendere il percorso universitario e soprattutto l’autonomia che tutti i ragazzi sognano. Purtroppo tutto questo è stato st ...La tragedia l’altra sera nel tratto fra i caselli di Deiva Marina e Sestri Levante all’altezza di Moneglia. Per Luigi Bernardini, residente a Fosdinovo, non c’è stato nulla da fare. I rilievi della po ...