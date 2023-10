MotoGP | Tardozzi sulla crisi di Bagnaia | “Ha perso i suoi punti di forza” Colpa della caduta in Catalogna?

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) Un weekend negativo, fino a questo momento, per Francesco. Il campione del mondo in carica, impegnato nel fine-settimana a Mandalika (Indonesia), sede del 15° round del Mondiale 2023 di, scatterà nella Sprint Race odierna e nel GP di domani dalla tredicesima casella. Una brutta prestazione per Pecco non in grado di sfruttare il potenzialepropria Ducati su una pista in cui la velocità di percorrenza è il fattore determinante. Fatica in frenata e in ingresso curva il centauro piemontese e non è un caso che ieri non sia arrivata la qualificazione diretta alla Q2 e oggi il taglioQ1 si sia verificato, dal momento che Luca Marini (poleman) ed Enea Bastianini sono riusciti a fare meglio di lui. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il Team ManagerDucati, Davide ...