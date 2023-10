MotoGp Sprint Race Indonesia | Martin vince e va a + 7 su Bagnaia 8° | la Ducati è campione del mondo

Il 4o successo consecutivo nelle gareha permesso al pilota della Ducati Pramac di recuperare 10 punti a Bagnaia, arrivato 8o, e di scavalcare nella classifica piloti l italiano, distanziato ...

Indonesia Sprint Race: Martin vince e va in testa al Mondiale. Bagnaia 8°, Ducati campione La Gazzetta dello Sport

Martin vince Sprint ed è nuovo leader. Bagnaia 8° Sky Sport

Martin, Marini e Bezzecchi: ecco le loro parole al termine della gara del sabato in Indonesia ...Francesco Bagnaia non va oltre l'ottavo posto in Sprint Race in Indonesia, risultato che gli ha fatto perdere la leadership del Mondiale con Jorge Martín che ha messo la freccia e ora è a +7 ...