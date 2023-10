MotoGP | pole Marini in Indonesia | 6° Martin Male Bagnaia | parte 13°

Cinque piloti in 71 millesimi, la qualifica della Moto 2 non fa sconti a nessuno. Aron Canet firma la sestaposition e torna sulla prima casella dello schieramento dopo il Mugello di quest'anno. A fargli compagnia, in prima fila, Manuel Gonzalez, pilota da media classifica che da qualche gara è ...

Ducati che festeggia il quarto titolo costruttori (quinto totale) con largo anticipo e con l'ennesimo podio monopolizzato grazie alle imprese di Luca Marini (che ha centrato la prima pole in MotoGP) e ...Jorge Martin: per la prima volta in testa al mondiale MotoGP. Francesco Bagnaia: per la prima volta quest’anno non in testa al mondiale. In questo parallelismo c’è tutto lo stato di forma attuale dei ...