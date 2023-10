MotoGp | Martin è nuovo leader del Mondiale | +7 punti sul campione del mondo Bagnaia

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 14 ottobre 2023) Jorgeè ildelpiloti classegrazie al trionfo nella Sprint Race del GP Indonesia . Ora lo spagnolo della Ducati Pramac ha 7di vantaggio suldelFrancesco(ottavo al traguardo) e si trova per la prima volta in carriera in testa alla classifica piloti. Sul podio anche i due piloti del Mooney VR46 con Marini secondo e Bezzecchi...