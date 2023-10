MotoGP | Luca Marini | “Ottimo feeling con la moto | abbiamo gestito bene”

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) Malgrado dei problemi fisici non indifferenti il team della Mooney VR46 ha ben figurato in occasione della Sprint Race del GP dell’Indonesia, quindicesimo appuntamento delmondiale 2023 di. La scuderia infatti nella gara corta di Mangalika ha collezionato il secondo posto cone il terzo con Marco Bezzecchi. Entrambi hanno dovuto cedere il passo a Jorge Martin che, con l’ennesimo successo consecutivo, ha per la prima volta preso il comando della classifica piloti approfittando anche della prestazione incolore di Francesco Bagnaia, ottavo classificato. Un’ottima prestazione dunque perche, partito dalla pole position, ha dimostrato grande confidenza sulla pista, chiudendo la prova con un gap di +1.131 rispetto all’avversario iberico. Un risultato che ha ...