MotoGp Indonesia | Martin vince la Sprint e va in testa al Mondiale Bagnaia nero | “Mi girano i cog…”

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’inerzia ora è tutta dalla sua parte: Jorgelarace del Gp die va inalscavalcando Pecco, che non è andato oltre l’ottava posizione. Lo spagnolo della Ducati Pramac ora ha 7 punti di vantaggio sul campione del mondo in carica, soprattutto ha una forma e un feeling con la moto che a sei Gran Premi dalla fine della stagione lo rendono il favorito per il titolo. Sul podio alle sue spalle le altre due Ducati del team Mooney VR46 di Luca Marini, scattato dalla pole position, e Marco Bezzecchi. Grazie al risultato odierno la Ducati, che ha piazzato ancora una volta tre piloti sul podio, si è aggiudicata ufficialmente ilcostruttori 2023. Ai piedi del podio Maverick ...