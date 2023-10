MotoGP | il sorpasso di Martin su Bagnaia in classifica Spagnolo chiaro favorito | ma Mondiale ancora incerto

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ilsi è concretizzato. Per la prima volta dopo cinque mesi e mezzo, Francesconon è il battistrada dellairidata. Pecco aveva preso il comando della graduatoria assoluta in occasione del GP di Spagna, disputato a fine aprile, e da lì non si era più schiodato fino a oggi. Cionondimeno, la prepotente rimonta di Jorgeha alfine portato lodavanti all’italiano. Perator, il successo odierno rappresenta la sesta affermazione nelle ultime sette gare, siano esse Sprint o Gran Premio. Da Misano in poi, il madrileno ha mancato solo il GP d’India, chiuso comunque in seconda posizione. Significa aver raccolto 118 punti su 123 a disposizione. Dal -66 della sera di sabato 2 settembre, si è passati al +7 odierno. Una progressione straripante, quella ...