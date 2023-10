MotoGP GP Indonesia | Martín si prende la sprint e guida la classifica

(Di sabato 14 ottobre 2023) La garadel GP divede trionfareche sianche la prima posizione nelladellaDopo una qualifica alquanto imprevedibile che ha visto Luca Marini ottenere la pole davanti a Maverick Viñales e Aleix Espargaro, la mini gara avvenuta poco fa ha visto Jorgerimettere tutto al suo posto grazie ad una prova a dir poco perfetta. Il pilota spagnolo continua dunque la sua striscia di risultati positivi che lo portano così ad ottenere il primo posto momentaneo anche nellapiloti. Ma andiamo con ordine e vediamo cos’è accaduto in questa gara, Marini e Bezzecchi a podio nelladel GP didella ...

Jorge Martin su Ducati Pramac ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'classe. Dietro allo spagnolo altre due Ducati non ufficiali, quelle del team VR46, guidate da Luca Marini e da Marco Bezzecchi. Quarto Vinales, poi Quartararo, Di Giannantonio e ...

Jorge Martin in Indonesia vola in testa alla classifica: ecco cosa ne pensano Fabio Quartararo, Marc Marquez e Joan Mir, tre dei quattro campioni del mondo presenti sullo schieramento della MotoGP™ ...Continua il momento d'oro dello spagnolo Pramac, alla quarta Sprint vinta consecutivamente. In classifica il sorpasso su Bagnaia è compiuto ...