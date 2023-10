MotoGP | GP Indonesia 2023 Martin sogna la fuga Bagnaia deve scuotersi e cerca alleati Le Aprilia e Marini possono aiutarlo?

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) Alle ore 9.00 italiane di domenica 15 ottobre scatterà il Gran Premio d’di. Lo scorso anno ci fu pioggia a catinelle, viceversa in questa stagione i metereologi annunciano Sole e caldo torrido. Condizioni affini a quelle affrontate dai centauri tra venerdì e sabato, il che non sarebbe certo un bene per Francesco. Domani, per la prima volta da fine aprile, il piemontese non prenderà il via di un GP da leader della classifica iridata. Difatti la Sprint di Mandalika ha sancito il sorpasso di Jorge, nuovo battistrada della graduatoria generale. Lo spagnolo, da Misano in poi, è diventato un autentico fiume in piena, raccogliendo 118 punti su 123 a disposizione. Fisiologico, quindi, che abbia assunto il comando del Mondiale. Il venticinquenne madrileno è giocoforza il favorito per conquistare ...