MotoGP GP Indonesia 2023 | Martin dopo la sprint | “Bellissimo essere in testa al Mondiale”

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) “Mi sento alla grandissima, partire sesto non era il massimo e non lo sarà neanche per la gara di domani, ma alla fine oggi è arrivata una vittoria e sono davvero felice. Sono riuscito a superare diversi piloti in una pista non facile, adesso è una sensazione grandiosainal. Spero di concludere il weekend nel migliore dei modi”. Queste le parole del nuovo leader deldiJorgeun altro successo nellaRace del Gran Premio d’. SportFace.