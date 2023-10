MotoGP | Francesco Bagnaia | “Manca spinta nei primi giri con la gomma nuova In gara ho avuto un buon ritmo”

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il momento è difficile per Pecco. Il campione del mondo aveva 62 punti di vantaggio su Jorge Martin e oggi nel Gran Premio di Indonesia ha perso la leadership del Mondiale, non riuscendo a superare il Q1, partendo solo dalla tredicesima posizione e arrivando in ottava posizione nella Sprint Race, alle spalle del compagno di squadra Enea Bastianini. Questa la spiegazione di questo momento non facile da parte del pilota Ducati ai microfoni di Sky Sport: “Oggi era tosta, sapevamo che sarebbe stata dura partendo così indietro. Mineicon la, ho una moto molto nervosa, faccio tanta fatica a spingere e questo ha determinato anche la mia esclusione dal Q2. Con lo stesso tempo che ho fatto in Q1 avrei centrato ...