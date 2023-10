MotoGP | Francesco Bagnaia deluso dopo le qualifiche di Mandalika La frustrazione di Pecco – VIDEO

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023), e non lo nasconde, al termine delledel Gran Premio d’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul tracciato diil campione del mondo in carica ha mancato addirittura l’approdo in Q2, beffato per 99 millesimi dal compagno di box Enea Bastianini e ora si è complicato la vita per il prosieguo del weekend. Luca Marini ha conquistato la pole position con il tempo di 1:29.978 con 31 millesimi di vantaggio su Maverick Vinales e 154 su Aleix Espargarò. Quarto Fabio Quartararo, quinto Brad Binder, mentre è sesto Jorge Martin. Settimo Fabio Di Giannantonio, ottavo Marc Marquez, nono Marco Bezzecchi, mentre è solamente 13°, come detto, un. Il portacolori del team ...