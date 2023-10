MotoGP | Fabio Di Giannantonio | “Sono felicissimo | lontano da Quartararo per due errori”

(Di sabato 14 ottobre 2023) È un fiume in piena di felicitàDi, pilota della Gresini Racing Team Ducati che ha centrato una davvero significativa sesta posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP dell’Indonesia, appuntamento numero quindici del Motomondiale 2023 di. Il centauro laziale nello specifico ha rimediato un ritardo di +4.203 rispetto a Jorge Martin (ora leader della classifica piloti), dimostrando un ottimo passo e soprattutto di essere pronto anche a un cambio di scuderia. Secondo alcune indiscrezioni infatti il romano potrebbe rimanere coinvolto in alcune interessanti manovre di mercato che lo porterebbero ad approdare in Aprilia il prossimo anno. Ma è ancora tutto da definire. Giunto ai microfoni di Sky Sport Diha commentato quanto fatto, ponendo l’accento sul grande lavoro fatto ...

...- Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) ha vinto la Gara Sprint del Gran Premio di Indonesia di,... Quarta piazza per l'Aprilia di Maverick Vinales, quintoQuartararo (Yamaha), sestoDi ...

MotoGP, Fabio Quartararo: "Ho dato tutto, ma abbiamo perso tanto come percorrenza" OA Sport

MotoGP, Yamaha crisi 'inspiegabile': Quartararo pensa al mercato Corse di Moto

4' di lettura 14/10/2023 - Il 17 e il 18 ottobre 2023, nella sale di Palazzo Olivieri torna la IV edizione della rassegna “C’è del Nuovo…”, evento organizzato dal Conservatorio Rossini in collaborazio ...Jorge Martin: per la prima volta in testa al mondiale MotoGP. Francesco Bagnaia: per la prima volta quest’anno non in testa al mondiale. In questo parallelismo c’è tutto lo stato di forma attuale dei ...