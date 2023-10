Morta Rosetta Cutolo | la sorella del boss della Nuova Camorra Organizzata

(Di sabato 14 ottobre 2023) E’all’età di 86 annimaggiore del defuntoRaffaele, deceduto nel 2021. Conosciuta all’anagrafe come Domenica Rosa, per anniè stata la custode dei segreti ecassa del fratello.ha sempre vissuto nella sua casa a Ottaviano, dove domani mattina alle 10:30, L'articolo proviene da Il Difforme.

AGI - Èin una clinica di Ottaviano (Napoli), a 86 anni,Cutolo, sorell a del boss della Nuova camorra organizzata Raffaele . La donna era stata ricoverata alcuni giorni fa e ieri, venerdì, le ...

Camorra, morta Rosetta Cutolo sorella del fondatore della Nco ilmattino.it

Morta Rosetta Cutolo, sorella del boss Raffaele AGI - Agenzia Italia

(Adnkronos) – “La strada degli accordi di filiera è determinante per la crescita del sistema Paese poiché va a promuovere il vero made in Italy creando valore in termini di reddito e di occupazione, ...È morta a 86 anni Rosetta Cutolo, sorella maggiore del defunto boss della Nuova camorra organizzata Raffaele, deceduto nel 2021 ...