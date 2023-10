Morra | “TikTok del Napoli su Osimhen? Una cosa pilotata Dichiarazioni di Garcia sconcertanti”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il responsabile della comunicazione delFutsal, Fabio, si è soffermato sulledie sul caso. Fabio, il responsabile della comunicazione delFutsal, è intervenuto a Un Calcio alla Radio condotto da Umberto Chiariello su RadioCentrale. Durante l’intervista,ha espresso il suo punto di vista sull’attualità sportiva, toccando diversi argomenti, tra cui la situazione della Nazionale italiana. “La Nazionale ha pareggiato, non il risultato sperato, ma è ancora in corsa. Bisogna fare un mezzo miracolo con la Spagna. Questa sera, ilFutsal torna a giocare nella sua prima casalinga ad Aversa. Questovuole far bene. Ha recuperato ...