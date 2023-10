Montebelluna | tragico scontro tra un autobus e un furgone

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 14 ottobre 2023) Pubblicato il 14 Ottobre, 2023 Ancora sangue sulle strade. Ancora mezzi pesanti coinvolti in tragici incidenti.Incidente mortale oggi pomeriggio a, in provincia di Treviso. Sulla base delle prime informazioni lo schianto è successo attorno alle 16 in via Bassanese e ha coinvolto une undella Mom, l’azienda alla quale è affidato il trasporto pubblico dal Comune di Treviso. A causare il frontale sarebbe stato un sorpasso azzardato.Ancora non è definito il bilancio, ma dai primi riscontri ci sarebbero due persone decedute e cinque feriti: due sono gravi . Sul luogo stanno giungendo le autoambulanze e i vigili del fuoco. Il ferito più grave è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Treviso.