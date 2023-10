Monsignor Tardelli vescovo anche di Pescia | oltre che di Pistoia Gli auguri di Betori

(Di sabato 14 ottobre 2023)Faustodi, associa da oggi, 14 ottobre 2023, per volere del Papa,la diocesi di. Il cardinale Giuseppe, presidente della Conferenza episcopale Toscana, gli ha inviato questo beneaugurante messaggio L'articolo proviene da Firenze Post.

Non si tratta di un accorpamento di diocesi, ma della volontà del Papa di ridurre il numero di vescovi in Italia.Filippini lascia per sopraggiunti limiti di età

Papa Francesco: nomina mons. Tardelli vescovo di Pescia unendo ... Servizio Informazione Religiosa

Le diocesi di Pistoia e Pescia sotto la guida di monsignor Tardelli Il Tirreno

Le due Chiese toscane, oltre 200 parrocchie insieme, unite “in persona episcopi”. Il presule Filippini lascia per raggiunti di età. Si ritirerà a Pisa ...PISTOIA – Monsignor Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia, associa da oggi, 14 ottobre 2023, per volere del Papa, anche la diocesi di Pescia. Il cardinale Giuseppe Betori, presidente della Conferenza ...