Monopattini | troppi incidenti in Italia | vittime in aumento del +78%

Leggi su velvetmag

(Di sabato 14 ottobre 2023) Sempre più persone perdono la vita a bordo dei, income in altri paesi, a causa di sempre più frequentistradali. Nel 2022 il numero dei morti legati al due ruote elettrico nel nostro Paese è cresciuto del. A rivelare i dati è un rapporto di Aci e Istat suglistradali. Aumentano anche i decessi per chi usa la bici elettrica (+53%) mentre diminuiscono le morti per chi usa la bicicletta tradizionale (-6%). In generale, i valori totali di, morti e feriti su strada sono di fatto tornati ai livelli pre-Covid con 165.889con lesioni, 3.159 decessi e 223.475 feriti. Aumentano ielettrici e cresce anche il numero degli. Foto Twitter ...