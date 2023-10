Mondo dello spettacolo in lutto | è morto nel conflitto in Israele | la notizia poco fa da Netflix

Leggi su tvzap

(Di sabato 14 ottobre 2023)in: ènelinnel: una persona, che ha lavorato per diverse serie tv, è morta nel corso dei violenti attacchi degli scorsi giorni ad. La conferma è stata datafa dal co-Ceo diTed Sarandos. Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio sui social: arrivano da personaggi noti e gente comune. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:della musica e della tv italiana in: addio ad uno dei più grandi Leggi anche: Vittorio Feltri, è allarme sulle sue condizioni di salute: Il tweet che ...