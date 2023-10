Mo | Unrwa | ' l' acqua sta finendo a Gaza | a rischio oltre 2 milioni di persone'

(Di sabato 14 ottobre 2023), 14 ott. (Adnkronos) - Più di duedisono aa causa della mancanza d'. Lo ha dichiarato l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (), aggiungendo che “è diventata una questione di vita o di morte. È un dovere: il carburante deve essere consegnato ora aper rendere l'disponibile per 2di”. Secondo Philippe Lazzarini, commissario generale dell'agenzia dell'Onu, “l'potabile sta, dopo che gli impianti idrici e le reti idriche pubbliche hanno smesso di funzionare. Lesono ora costrette a utilizzare l'...

Roma, 14 ott. (LaPresse) - L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi in Medio Oriente (Unrwa) avverte che "più ...Vatican News Gaza 'sta rapidamente diventando un inferno' e 'l'ordine di evacuazione è orrendo', Philippe Lazzarini, commissario dell'Unrwa, Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, critica l'ordine i ...