Mo ti sparo | ti sotterro a bambini di quarta elementare | maestra di Taranto sospesa per due anni e sei mesi

(Di sabato 14 ottobre 2023) Condannata a duee seidi sospensione dall’insegnamento unadi 49di Maruggio () per aver maltrattato i propri alunni. In tutti i casi si è trattato di pesanti minacce verbali e non di aggressioni fisiche. Il provvedimento è del gup del Tribunale di, GiovCaroli, al termine del rito abbreviato. Coinvolti 12 piccoli studenti - di 8-9di età...

Parole come " Che cavolo hai scritto nella brutta copia, mo ti, ti faccio io con la carabina, lo sai " o " Tu non mi sfidare perché titi faccio nero ti tiro na botta " erano all'...

I ragazzini hanno raccontato quanto avveniva in classe (quarta elementare) ai genitori e i Carabinieri hanno poi installato delle telecamere nelle aule. In questo modo è stata provata la veridicità de ...Un caso sconcertante di violenza verbale nella scuola elementare di Maruggio (Taranto) ha portato a una condanna di due anni e mezzo di sospensione dall’insegnamento per una maestra. Il giudice ha ...