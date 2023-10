Mo | Tajani | ' rafforzate misure | ma in Italia non ci sono rischi immediati di atti di terrorismo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Innon cididi, come quelli avvenuti in Francia". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio, intervenendo, in collegamento dall'Assemblea degli Enti locali di Forzaa Monza, alla settima edizione della Festa dell'Ottimismo organizzata dal Foglio. "Non c'è sentore e in questo momento non prevediamoimminenti - ha spiegato- ma nonostante questo abbiamo messo in atto un'allerta per proteggere i potenziali obiettivi.statelea protezione delle comunità e dei luoghi di culto ebraici".