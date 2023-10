Mo | segretario Consiglio norvegese rifugiati | ' evacuazione Gaza è crimine di guerra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Oslo, 14 ott. (Adnkronos) - Jan Egeland, l'ex diplomaticoche lavorò per gli accordi di Oslo e facilitare i colloqui tra palestinesi e Israele, ha dichiarato al programma Today di Bbc Radio 4 che l'ordine diisraeliano per il nord diè un trasferimento forzato di persone, considerato undisecondo la Convenzione di Ginevra. Egeland, che ègenerale delper i, aggiunge che ora non esiste un modo pratico per affrontare la "catastrofe" umanitaria in corso a. Ci sono "molti bambini sotto le macerie che nessuno riesce a tirar fuori... decine di migliaia di unità abitative distrutte o invivibili... migliaia di persone in fuga per salvarsi ...