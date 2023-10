Mo | Schlein | ' cortei pro-Palestina? Pd svolge suo ruolo in Parlamento' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Partecipare a una manifestazione pro? Noi non abbiamo partecipato a manifestazioni, svolgiamo il nostroin". Così Ellyalla festa del Foglio. Quanto al divieto di manifestazioni in altri paesi europei come la Francia,sottolinea come manifestazioni che abbiano il segno di un supporto ai terroristi di Hamas "non è accettabile in una democrazia".