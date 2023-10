Mo | razzi Hamas sulla città | allerta rossa a Sderot

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tel Aviv, 14 ott. (Adnkronos) - Ladi, nel sud di Israele, è stata messa instamattina in seguito a un lancio didi. In un post su Telegram sabato, le Brigate al-Qassam dihanno affermato di aver lanciato “occupata di”. La Cnn riferisce che il sistema di difesa aerea israeliano Iron Dome per intercettare iè entrato in funzione.

Secondo l'esercito ieri solo su Ashkelon, cittàcostiera nel sud del Paese,ha lanciato oltre 150. 14 ott 09:51 Onu: oltre 1.300 palazzi distrutti a Gaza Più di 1.300 palazzi sono stati ...

Cos’è Iron Dome e come funziona: intercetta i razzi di Hamas sopra la testa del corrispondente della CNN Corriere TV

Missili Romah, l'arma della svolta: così Israele sta distruggendo le basi di Hamas. «Precisi e letali» ilmessaggero.it

Cercare un appeasement in un momento in cui i razzi non smettono di piovere e la ricerca casa per casa dei terroristi di Hamas non è ancora terminata, rischia di rendere l'operazione di Washington ...