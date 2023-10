Mo | Meshaal | ' orgoglioso di Hamas | cerca di porre fine a occupazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ankara, 14 ott. (Adnkronos) - Quello che i militanti hanno fatto sabato scorso è stato "un tentativo diall'israeliana. Sonodi loro". Lo ha detto alla televisione turca Haberturk l'ex capo diKhaled, spiegando che il conflitto non è iniziato la settimana scorsa, ma nel 1948. "Israele ha affermato che il suo esercito era il più forte e imbattibile - ha aggiunto - Quando abbiamo visto che è stato sconfitto in poche ore, anche noi siamo rimasti sorpresi". Riguardo l'uccisione da parte didi civili, bambini e anziani,ha affermato: "Continuavamo a dire loro di non farlo. Ma in tempi di guerra, questi incidenti possono accadere. Non è forse quello che Israele dice sempre, che non lo fanno di ...