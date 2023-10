Mo | deputato Gb accusa governo di potenziale complicità in crimini di guerra

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Londra, 14 ott. (Adnkronos) - Unconservatore britannico ha notificato al suoche intende avviare procedimenti legali, incluso un riferimento alla corte penale internazionale, per essere complice deidiisraeliani a Gaza. Crispin Blunt ,di Redhill Surrey ed ex presidente del comitato ristretto per gli affari esteri, nella sua lettera al ministro degli Esteri James Cleverly e al premier Rishi Sunak, scritta in collaborazione con il Centro internazionale per la giustizia per i palestinesi (Icjp), afferma, senza dar riferimento agli attacchi di Hamas che hanno provocato la morte di oltre 1.000 israeliani, che "il sostegno fornito agli autori diinternazionali può essere indagato e perseguito dalla Corte penale internazionale". ”Alla luce ...