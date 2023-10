Mo | Chiesa Fdi | ' bene rientro Carabinieri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "ha fatto il ministro della Difesa Guido Crosetto a predisporre ildei nostriimpegnati in Palestina nella missione Miadit. La sicurezza dei nostri militari è una priorità come la sicurezza di tutti quelli impiegati nell'area in più missioni Onu". Lo afferma Paola, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Difesa della Camera didalla cerimonia a Cefalonia in occasione dell'80/mo Anniversario dell'Eccidio dove era presente il ministro della Difesa, Guido Crosetto.