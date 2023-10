(Di sabato 14 ottobre 2023) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "L'approccio dellasugli attacchi di Hamas è stato il seguente: 1) condanniamo Hamas 2) siamo per due popoli due Stati. Come spesso accade abbonda di retorica ma manca lo svolgimento: 'E quindi riteniamo che Hamas vada sconfitto e cacciato da Gaza perché altrimenti due popoli due Stati non potrà mai avvenire'. È uno schema classico di 'esposizione di' e 'asdidisugli atti conseguenti'". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo

... di cui va apprezzato l'attivismo di queste ore, Schlein, Renzi e Carlosiano scontate. Ma ... Laradicale ha evidentemente a cuore esclusivamente una questione palestinese che non si ...

Mo: Calenda, 'da sinistra buone intenzioni senza assunzione responsabilità' La Gazzetta del Mezzogiorno

Ultimo'ora: Mo: Calenda, 'da sinistra buone intenzioni senza ... La Svolta

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “L’approccio della sinistra sugli attacchi di Hamas è stato il seguente: 1) condanniamo Hamas 2) siamo per due popoli due Stati. Come spesso accade abbonda di retorica ma m ...speranza a sinistra se «l'ennesimo caso di malagiustizia» che ha ... Certo, ci sono i pessimisti come Carlo Calenda, secondo cui quando ci si esibisce sulla giustizia «non esistono valori come il ...