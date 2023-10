Mo | Bellomo Lega | ' giovani baresi non si fanno blandire da ideologie sanguinarie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Sono stato un facile profeta. Il flop della manifestazione pro-Hamas, organizzata a Bari dai collettivi degli studenti comunisti, dimostra che si tratta di soggetti che, per fortuna, non hanno alcun seguito. Invece che in piazza, avrebbero potuto tenere il loro presidio nel giardino di un condominio, con un solo punto all'ordine del giorno: odio antisemita e sostegno ai macellai che decapitano bambini". Lo afferma Davide, deputato dellae componente della commissione Giustizia della Camera. "I, che hanno disertato in modo plebiscitario un appuntamento senza senso, hanno dimostrato una volta di più -aggiunge- che non sida, già condannate dalla storia, e sanno ...