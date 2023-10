Missione lampo di Meloni in Africa | “Scriviamo insieme il Piano Mattei”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 14 ottobre 2023) MAPUTO – Di fronte ai “problemi” di approvvigionamento energetico dell’Europa, a maggior ragione date le incertezze del contesto geostrategico, è fondamentale il rapporto con l’che “è potenzialmente un enorme produttore di energia”. Giorgialo ribadisce nella sua visita “” che l’ha portata ieri mattina a Maputo in Mozambico e ieri sera a Brazzaville in Congo per incontrare i presidenti Filipe Nyuso e Denis Sassou Nguesso. Una visita che è stata “ristretta” rispetto al programma originario, a causa della crisi israelo-palestinese, ma non cancellata proprio a sottolineare la sua importanza. Il Mozambico prevede una fornitura di 4,5 mld di metri cubi di gas liquefatto (Gln) per il 2024-2025, con prospettive di crescita. Dal Congo arriveranno invece fino a 1 mld di metri cubi per l’inverno 2023-2024 e poi fino a 4,5 mld. ...