Missione lampo di Meloni in Africa | “Scriviamo insieme il Piano Mattei”

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 14 ottobre 2023) MAPUTO – Di fronte ai “problemi” di approvvigionamento energetico dell’Europa, a maggior ragione date le incertezze del contesto geostrategico, è fondamentale il rapporto con l’che “è potenzialmente un enorme produttore di energia”. Giorgialo ribadisce nella sua visita “” che l’ha portata ieri mattina a Maputo in Mozambico e ieri sera a Brazzaville L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Migranti,: “Italia ponte trae Ue”accorcia lainper la crisi in Israelecompie 46 anni, prime candeline da premier in famiglia Giorgiavola a Reykjavik, al consiglio d’Europa ...