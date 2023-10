Minniti “La guerra può riattivare i nostri giacimenti di odio”

Leggi su iltempo

(Di sabato 14 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo vivendo ore cruciali, Hezbollah potrebbe pensare che il preannunciato e imminente attacco di terra a Gaza, con la possibile ondata di protesta e di rabbia che attraverserà le capitali arabe e colpirà il sentiment dei musulmani (sunniti e sciiti insieme), costituisca, anche dal punto di vista simbolico ed emotivo, il momento decisivo per schierarsi anche militarmente a fianco di Hamas. Si può anche dire che in questo quadro Hezbollah punta a far sembrare di essere stata trascinata nel conflitto”. Così, in un'intervista a Qn, Marco, presidente della Fondazione Med-Or, ex ministro dell'Interno, per anni autorevole guida politica dell'intelligence nei governi di centro-sinistra.“Il conflitto diretto al confine del Libano – dice – preannuncia unaregionale, con il coinvolgimento anche delle Nazioni Unite di Unifil, ...