Militare | ma non solo La resilienza del Baltico vista dal Cepa

Leggi su formiche

(Di sabato 14 ottobre 2023) La sicurezza nelassume nuove forme. Su impulso dell’invasione su larga scala dell’Ucraina avviata nel febbraio 2022, gli Stati che si affacciano sul bacino in questione hanno avviato due processi paralleli, uno di rafforzamento delle proprie capacità militari e l’altro di integrazione reciproca delle suddette capacità. L’intento finale è quello di riuscire ad esercitare un grado di deterrenza sufficiente a scoraggiare colpi di mano militari da parte di Mosca, la quale però potrebbe mettere in atto strategie specifiche per sfruttare le debolezze di questa architettura. La questione viene affrontata ampiamente in un report del Center for European Policy Analysis, scritto da Edward Lucas, Catherine Sendak, Charlotta Collén, Jan Kallberg e Krista Viksnins. Nel documento viene sottolineata una repentina inversione di tendenza all’interno della dimensione ...