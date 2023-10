Miley Cyrus | 10 cose che forse non sai sulla cantante pop

Leggi su ildifforme

(Di sabato 14 ottobre 2023) Conosciuta grazie al ruolo di Hanna Montana nell’omonima serie di Disney Channel,ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Una carriera iniziata nell’infanzia e che oggi continua tra le classifiche mondiali della musica pop. Conosciuta per la sua musica travolgente, per il suo stile audace e la sua personalità unica, la L'articolo proviene da Il Difforme.