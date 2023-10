Al momento è trattenuto in Questura a, in attesa del provvedimento di collocamento in un centro per il rimpatrio. Il 33 enne, precedenti specifici in materia di immigrazione, intorno alle 14.

Milano, urla «Allah Akbar» con il Corano in mano e ferisce tre persone: fermato l'aggressore ilmessaggero.it

Milano – Il corteo per la Palestina è partito alle 15.30 da piazza Duca d'Aosta. Circa 1.500 persone si sono accodate al furgone che guida la manifestazione… Leggi ...Alcune migliaia di persone hanno dato vita a Milano a un corteo in solidarietà col popolo palestinese. All’urlo di “Free Palestine” il lungo serpentone si è snodato per le vie del… Leggi ...