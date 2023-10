Milano | tassista salva ragazze aggredite all' alba da 3 giovani e ironizza | Non siete molto sveglie - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 14 ottobre 2023) Non sembra pensarci un attimo ilche, nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 13 ottobre, all', ha messo in fuga treche, pare dall'audio delgirato dallacamera del taxi, avevano aggredito alcune ragazza tra corso Como e la stazione Garibaldi, a. Dopo aver vist