Milan | ti ricordi del funambolo Mati Fernandez?

Leggi su dailymilan

(Di sabato 14 ottobre 2023) Esploso al Colo Colo nella stagione 2006, classe 1986, catturò all’epoca le attenzioni di molti club europei importanti finendo per iniziare la sua carriera europea al Villarreal. Dopo due stagioni in spagna ecco che arriva la chiamata dello Sporting Lisbona dove, con 12 reti in 69 partite, il cileno si guadagna la sua prima esperienza italiana; la Fiorentina. In quattro stagioneè titolare fisso in viola e con le sue giocate di alta classe e con la sua specialità, gli assist, è sicuramente uno dei calciatori più eleganti da apprezzare nella nostra Serie A. Interno, trequartista ed esterno offensivo, dove lo metti sta, garantendo tanta qualità alla squadra a scapito di una discreta indisciplina tattica ed indolenza nei ripiegamenti difensivi. Ma arriviamo al; ad ...