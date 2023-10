Milan | Reijnders | «Il giorno più importante e quando ho esordito qui»

(Di sabato 14 ottobre 2023) Le parole di Tijjani, centrocampista del, che si racconta sui social: «Giroud è la persona più famosa tra i miei contatti» Attraverso il proprio canale Instagram, Tijjanisi è raccontato a 360°, facendo accenno anche al. Di seguito le sue parole. Ecco le sue parole: «Messi è il mio giocatore preferito e Giroud è la persona più famosa tra i miei contatti nel cellulare. La data piùper me? Quella dell’esordio ufficiale con questa maglia». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Sul proprio profilo Instagram, il giocatore delha risposto in un solo minuto a numerose domande: ' Messi è il mio giocatore preferito e Giroud è la persona più famosa tra i miei contatti nel cellulare. Film preferito Taken. Come ...

Amici contro in nazionale. Thiaw, Pulisic, Musah: quanti intrecci nel Milan La Gazzetta dello Sport

Mathieu Flamini, ex centrocampista del Milan, ha parlato dell’addio di Sandro Tonali: per il francese il centrocampo rossonero è più forte Intervistato da Sportweek, Mathieu Flamini, ex Milan, ha dich ...Il centrocampista olandese si è fatto conoscere meglio dai tifosi rispondendo ad alcune domande personali sul profilo Instagram del Milan ...