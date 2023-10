Milan | Pulisic | “Pioli ottimo allenatore Il gol a Genoa? L’ho presa di petto”

Ottimo l'impatto didel(4 gol ed 1 assist) e Thuram dell'Inter (2 e 5). Tra i rossoneri in gol pure Okafor e Loftus - Cheeck. Da sottolineare il rendimento di Krstovic (4 reti) del ...

Milan, Pulisic: “Pioli è un allenatore fantastico. Contro il Genoa match folle” Pianeta Milan

Pulisic: "Veramente felice al Milan: contento di aver incontrato Pioli. Gol di Genova Petto poi... Milan News

Il calciatore molto seguito dalle big europee ha deciso di non rinnovare il proprio contratto, che dunque scadrà a giugno 2024.Gavillucci, ex arbitro AIA oggi in Inghilterra dove ha ripreso a lavorare nelle categorie minori, in un suo intervento a Sportitalia è tornato a parlare del tocco col braccio di Christian Pulisic in G ...