Milan | Pulisic | «Gol di mano al Genoa? Ha visto bene l’arbitro Felice di questo inizio»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Christian, attaccante del, ha così parlato dei suoi primi mesi dell’esperienza in rossonero: le dichiarazioni Christianè stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni dell’americano del. PIOLI – «È un ottimo allenatore, oltre a essere una persona di grande spessore. Ti stimola a dare il massimo senza farti sconti ma è pronto anche a rincuorarti e ad aiutarti quando sbagli. Sento la sua fiducia ed è qualcosa di fantastico per un giocatore. Sono davvero contento di averlo come allenatore»– «Sono veramente. Sto iniziando a conoscere la cultura italiana ed è tutto molto bello, i tifosi poi sono straordinari. Mi hanno subito fatto sentire a casa, il loro supporto è fondamentale e mi sta dando ...