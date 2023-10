Milan-Juventus | Pioli ha molto per cui sorridere

Leggi su dailymilan

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tra poco più di una settimana San Siro aprirà le sue porte alla tanto attesa sfida tra. La marcia di avvicinamento alla partita è iniziata e, sia perche per Allegri, è tempo di iniziare a preparare il piano d’attacco. Chi potrà contare su maggiori certezze, ad oggi, è senza dubbio il tecnico rossonero.ha molti elementi per cuie iniziare al meglio una sequenza di sfide delicatissime per il proseguo stagionale. In casail recupero degli infortunati prosegue a vele spiegate, le indicazioni che arrivano dal reparto infermeria sono decisamente incoraggianti. Loftus-Cheek con ogni probabilità sarà recuperato, quindi arruolabile per la sfida con i bianconeri. Ottime notizie arrivano anche dal fronte Kalulu, Krunic ed Okafor. Anche per loro il ...