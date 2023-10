Milan | i figli d’arte e le loro carriere tra alti e bassi

Leggi su dailymilan

(Di sabato 14 ottobre 2023) Da Luca Antonelli a Christian e Daniel Maldini, fino a Simone Andrea Ganz e Carlo Cudicini. Ce ne sarebbero altri ma ci soffermeremo su questi che hanno avuto padri importanti che hanno vestito il rossonero. Protagonista dello scudetto della stella del 1979 fu Roberto “Dustin” Antonelli, cosi soprannominato per la somiglianza col famoso attore Dustin Hoffman. Il Gianni Rivera della brianza, centrocampista di ottimi piedi e dagli efficaci inserimenti offensivi è il padre di Luca Antonelli, terzino cresciuto nel settore giovanile rossonero per poi tornare in prima squadra tra il 2015 e il 2018. Inizialmente il più grande deidi Paolo Maldini, Christian, era investito di grandi speranze per poter portare avanti la dinastia di nonno Cesare e papà Paolo, recentemente ritiratosi a 27 anni per intraprendere la carriera di procuratore. Dopo aver terminato la trafila ...