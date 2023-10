Milan | gran gol di Pulisic nell’amichevole tra Usa e Germania VIDEO

(Di sabato 14 ottobre 2023) Continua ilde periodo di forma di. L’attaccante delha segnato ungol nel corso della sfida amichevole tra Usa e. Destro a giro, imparabile per ter Stegen, che ha portato in vantaggio gli Stati Uniti al 25? del primo tempo. Al momento le squadre sono sull’1-1 a fine primo tempo con Gundogan che ha pareggiato i conti al 39?. SportFace.

Commenta per primo Ilcontinua a cercare un 9 per l'attacco del futuro e se a gennaio difficilmente si vedrà uno ... è nella prossima estate di mercato che il club rossonero punteràparte del ...

Milan l'è un gran Milan: sua la 2^ tappa del Tour of Guangxi Cicloweb.it

Genoa-Milan 0-1, la sblocca Pulisic: gran gol dell’americano Pianeta Milan

21.36 - FINE PRIMO TEMPO: Italia in vantaggio sul 2-0 contro un Malta inesistente al San Nicola. Vantaggio azzurro firmato dal primo gol in Nazionale di Bonaventura e raddoppio di Berardi allo scadere ...Il Milan continua a cercare un 9 per l'attacco del futuro e se ... è nella prossima estate di mercato che il club rossonero punterà gran parte del proprio budget per risolvere il problema più ...