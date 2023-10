Milan | due assenze pesanti contro la Juventus | non solo Maignan

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 14 ottobre 2023)non sarà l’unico a saltare il big match di San Sirola. Un’altra assenza pesante per Pioli La Serie A, dopo l’ottava giornata di campionato, è andata in pausa per far spazio alle nazionali; l’ultima giornata prima della sosta ha visto laaffrontare il Torino nel derby della Mole. Partita che i bianconeri hanno vinto nel secondo tempo grazie a due calci d’angolo; prima Gatti e poi Milik hanno battuto i granata portando tre punti fondamentali per la classifica dei ragazzi di Allegri. Un successo che permette alla Juve di andare alla pausa da terza in classifica a meno quattro dalla vetta del campionato., espulsoil Genoa, non sarà a disposizione per il big match di San Sirola(Credits: ...