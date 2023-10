Michelle Hunziker | svelata l’identità della sua nuova fiamma | è un ex della Canalis

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Nuovo amore in vista per. Dopo la separazione dal marito Tomaso Trussardi e un breve flirt con il chirurgo Giovanni Angiolini, la showgirl avrebbe intrapreso una relazione con un uomo già conosciuto nel mondo dello spettacolo. Proprio ieri, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva lanciato l’indiscrezione bomba: “ha un nuovo amore. Si frequentano in tal senso da circa un anno, ma solo dopo le vacanze estive la coppia si è ufficializzata, come testimonia lo splendido anello che lei porta al dito”. LEGGI ANCHE ...