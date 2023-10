Michelle Hunziker | il nuovo fidanzato? Di chi è l' ex | incredibile intreccio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023)ha un. Archiviato l'ultimo matrimonio con Tomaso Trussardi, dopo quello con Eros Ramazzotti, e dopo una breve storia d'amore con il medico ed ex gieffino Giovanni Angiolini, la showgirl svizzera avrebbe una relazione con Alessandro Carollo. A rivelarlo è stata una fonte dell'esperta di gossip campana Deianira Marzano, secondo la quale laè legata a un uomo da circa un anno, una relazione che si sarebbe consolidata definitivamente la scorsa estate. Sempre secondo la fonte della Marzano "ormai lo sanno tutti,ha uncompagno. Si frequentano da circa dodici mesi, ma solo dopo le vacanze estive la coppia è stata ufficializzata, come testimonia lo splendido anello che lei porta al dito". E come dimostrerebbero gli ...