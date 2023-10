Michelle Hunziker ha un nuovo compagno e spunta anche un anello al dito

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 14 ottobre 2023)sarebbe difelice e con il cuore pieno di gioia: ad assicurarlo sono una serie di indiscrezioni giunte alla gossipara Deianira Marzano, che ha riportato le soffiate di alcuni follower che parlano di unamoreper la conduttrice svizzera. Dopo la rottura con il marito Tomaso Trussardi – con il quale comunque è rimasta in ottimi rapportiha avuto una breve ma intensa relazione con Giovanni Antolini, medico e chirurgo, con il quale però non si è stabilito un rapporto duraturo.Leggicon il nipote Cesare, l’amore per il nipote Il gossip: unpere un ...